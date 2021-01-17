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Байден определился с первыми зарубежными визитами в статусе президента

Джо Байден

 Twitter Джо Байдена

Первые официальные международные визиты ожидаются не раньше лета

Избранный президент США Джо Байден после вступления на пост главы государства отправится с официальным визитом в Канаду или Великобританию. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что за пандемии COVID-19 международные визиты начнутся не ранее, чем летом. А до этого момента Байден будет заниматься решением внутренних вопросов страны.

Сейчас же приоритетным направлением для первого официального визита является Канада, однако в случае отсутствия этой поездки первой станет именно Британия. Причиной посещения этой страны может стать саммит G7, который должен состояться в июне текущего года в британском городе Карбис Бэй.

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Напомним, недавно стало известно, что американская эпатажная певица Леди Гага исполнит национальный гимн США на церемонии инаугурации Джо Байдена. Также ожидается музыкальный перформанс от Дженнифер Лопес.

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