Байден определился с кандидатом на пост вице-президента

Полномочия вице-президента может получить бывшая конкурентка Байдена на праймериз

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден EPA-EFE

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае своей победы на выборах назначит вице-президентом страны сенатора Камалу Харрис. Об этом сообщил сам Байден в Twitter.

По словам кандидата, Харрис – "бесстрашный боец за маленьких людей и один из лучших государственных служащих страны". Интересно, что в случае ее избрания на пост вице-президента, она станет первой афроамериканкой на этом посту.

Известно, что 55-летняя Камала Харрис баллотировалась на пост президента США от Демократической партии, однако проиграла праймериз Байдену. Ранее сенатор работала генеральным прокурором Калифорнии.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп передумал переносить президентские выборы в стране на фоне коронавируса. По его словам, он не поддерживает идею проводить голосование по почте, поскольку бюллетени могут потеряться и выборы будут сорваны.

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Ранее Трамп призвал отсрочить проведение выборов президента. По его мнению, на результаты могут повлиять фальсификации во время голосования по почте. Выборы президента в США должны состояться 3 ноября 2020 года.