Байден официально определил приоритеты в отношении Украины в случае избрания президентом США

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Среди обещаний демократа — добиваться прекращения конфликта на Донбассе

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден пообещал, в случае своей победы, добиваться прекращения конфликта на Донбассе и помочь бороться с коррупцией в Украине. Об этом говорится в заявлении кампании Байдена/Гаррис, передает "Европейская правда".

Как отмечается, заявление под названием "Видение Джо Байдена относительно отношений Америки с Украиной" обнародовано 14 октября.

"Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине и работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину, стремящуюся к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает", — говорится в заявлении.

Кроме того, Байден обещает предоставить военную помощь Украине, в том числе летальное оружие, чтобы помочь защитить себя от российской агрессии.

Также он планирует поощрять украинское правительство, бизнес и гражданское общество к борьбе с коррупцией и консолидации общества, чтобы украинские граждане могли пользоваться верховенством права и экономическими возможностями.

"Джо Байден понимает то, чего не понимает Дональд Трамп: Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы, что есть в интересах Америки", —утверждается в заявлении.

К слову, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на то, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах — Джо Байден или Дональд Трамп, Украина надеется на поддержку США.