Байден обсудил Украину с Макроном и Джонсоном

Джо Байден Фото из открытых источников

В частности они говорили о "разрешении конфликтов"

Новоизбранный президент США Джо Байден во время телефонных разговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил готовность помогать Украине, передает CBS News.

В разговоре с Макроном Байден высказал мнение о необходимости совместной работы "над решением конфликтов в Украине и в Сирии, над безопасностью и развитием Африки, а также с иранской ядерной программой".

С Джонсоном Байден обсудил "закрепление демократии и работу над такими вопросами, как Украина и Балканы".

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Напомним, избранный президент США Джо Байден заявил, что Америку ждет "темная зима" из-за роста больных коронавирусом, и призвал всех носить маски.