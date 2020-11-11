Байден обсудил Украину с Макроном и Джонсоном
В частности они говорили о "разрешении конфликтов"
Новоизбранный президент США Джо Байден во время телефонных разговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил готовность помогать Украине, передает CBS News.
В разговоре с Макроном Байден высказал мнение о необходимости совместной работы "над решением конфликтов в Украине и в Сирии, над безопасностью и развитием Африки, а также с иранской ядерной программой".
С Джонсоном Байден обсудил "закрепление демократии и работу над такими вопросами, как Украина и Балканы".
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Напомним, избранный президент США Джо Байден заявил, что Америку ждет "темная зима" из-за роста больных коронавирусом, и призвал всех носить маски.