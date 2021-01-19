Байден назначил трансгендера помощником министра здравоохранения США

Рейчел Левин Фото из открытых источников

Далее назначение должен поддержать Сенат

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден назначил помощником министра здравоохранения США трансгендерную женщину Рейчел Левин. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, в настоящее время Левин работает министром здравоохранения штата Пенсильвания и руководит госструктурами, которые борются с пандемией коронавируса.

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"Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое руководство и имеет необходимый опыт для преодоления этой пандемии... Ее выбор носит исторический характер и продиктован ее глубокой компетенцией", - заявил Байден.

Если Сенат поддержит это назначение, то Левин станет первым в истории США открытым чиновником-трансгендером.

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Напомним, ранее в США впервые за всю историю страны избрали сенатором женщину-трансгендера, ею стала Сара Макбрайт из штата Делавэр.