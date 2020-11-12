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Байден назначил своего экс-советника главой аппарата Белого дома

Рон Клейн и Джо Байден

 AP

Главой аппарата Белого дома станет Рон Клейн

Джо Байден, который по предварительным подсчетам победил на президентских выборах в США заявил, что назначает главой аппарата Белого дома своего бывшего советника Рона Клейна. Об этом сообщается на сайте переходной команды Байдена.

Как отмечается, Клейн был советником Байдена в период, когда тот занимал должность вице-президента в администрации бывшего американского главы Барака Обамы, а также когда он был сенатором.

"Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о назначении Рона Клейна руководителем аппарата сотрудников Белого дома и помощником президента", - говорится в заявлении.

К слову, ранее сообщалось, что Госдепартамент США в администрации Байдена может возглавить бывший американский посол в Российской Федерации Уильям Бернс. Пентагон может возглавить бывший заместитель министра обороны по политическим вопросам Мишель Флурной, а Минфин - соперница Байдена на праймериз демократов Элизабет Уоррен или член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард.

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Напомним, украинская полиция закрыла уголовное производство о якобы вмешательстве экс-вице-президента Соединенных Штатов Америки, победителя президентских выборов Джо Байдена в работу бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина. По информации СМИ, дело закрыли еще в сентябре из-за отсутствия преступления.

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