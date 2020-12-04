Байден и Харрис публично вакцинируются от коронавируса

Избранные президент США и вице-президент хотят засвидетельствовать её безопасность

"Когда доктор Фаучи говорит, что у нас есть безопасная вакцина, это именно тот момент, когда я сделаю это (прививку, - ред.) публично", - сказал Байден, добавив, что уже предложил Энтони Фаучи должность главного медицинского советника в новой администрации.

При этом новый глава США подчеркнул, что люди утратили веру в эффективность вакцины.

"Важно то, что делают президент и вице-президент. Я думаю, мои три предшественника показали, что следует делать", - отметил Байден, имея в виду заявление экс-президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша и Барака Обамы о готовности вакцинироваться публично.

Между тем Камала Харрис добавила, что она тоже готова сделать прививку, чтобы доказать людям, которые до сих пор сомневаются в безопасности препарата, что ученые "проделали хорошую работу".

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Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал управление по контролю за продуктами и лекарствами как можно скорее рассмотреть заявку относительно одобрения вакцины против коронавируса COVID-19 американской компании Moderna.

Позже, советники американского Центра по контролю и профилактике заболеваний проголосовали за две категории населения, которые будут первыми в очереди на вакцину против коронавируса, - это медицинские работники и люди, находящиеся в учреждениях длительного ухода.