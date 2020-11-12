Байден готовит переезд в Белый дом несмотря на сопротивление Трампа

Джо Байден REUTERS

Он планирует встретиться с советниками, которые помогают ему подготовиться к вступлению в должность 20 января 2021 года

Избранный президент США Джо Байден готовит основу для своей новой администрации, несмотря на усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти. Об этом сообщает Reuters.

В частности, он подключил к своей переходной команде экспертов по финансам, торговле и банковскому регулированию, которые варьируются от убежденных демократов до прогрессивных активистов, что отражает длительные дебаты внутри партии о том, как решать проблемы изменения климата, неравенства в благосостоянии и другие проблемы.

Байден также обращается к людям, которые создавали более жесткие экологические правила во время службы при президенте Бараке Обаме.

Трамп отказался освободить место в Белом доме и успел выдвинуть обвинения в фальсификации выборов.

Судьи пока отклонили иск в Мичигане, поданный кампанией Трампа, и эксперты по правовым вопросам говорят, что судебным процессом мало шансов изменить исход выборов 3 ноября.

Новости по теме: Почему Путин не поздравляет Байдена, или Как итоги выборов повлияют на отношения между США и Россией

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент США Джо Байден во время телефонных разговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил готовность помогать Украине.