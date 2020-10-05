Байден готов снова провести дебаты с Трампом, если это безопасно

Джо Байден и Дональд Трамп Фото из открытых источников

Вторые дебаты запланированы на 15 октября в Майами

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден готов провести дебаты с действующим лидером Дональдом Трампом, у которого обнаружили коронавирус, если это безопасно. Дебаты запланированы на следующую неделю, передает Reuters.

Согласно сообщению, вторая личная встреча для Байдена и Трампа, которые провели свои первые дебаты на прошлой неделе, запланирована на 15 октября. Дебаты должны состояться в Майами, штате Флорида.

"Если ученые говорят, что это безопасно и безопасные расстояния, то я думаю, что это нормально. Я сделаю все, что скажут эксперты", - заявил Джо Байден.

Отметим, обычный карантинный период для любого положительного теста на коронавирус составляет 14 дней.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией заболели коронавирусом COVID-19.

Врач президента США Шон Конли заверил, что Трамп "в хорошем состоянии" и не нуждается в аппарате ИВЛ.

Однако, в СМИ сообщили, что в последнее время жизненно важные показатели президента были очень тревожными. А впоследствии ему провели кислородную терапию.