Байден готов снова провести дебаты с Трампом, если это безопасно
Вторые дебаты запланированы на 15 октября в Майами
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден готов провести дебаты с действующим лидером Дональдом Трампом, у которого обнаружили коронавирус, если это безопасно. Дебаты запланированы на следующую неделю, передает Reuters.
Согласно сообщению, вторая личная встреча для Байдена и Трампа, которые провели свои первые дебаты на прошлой неделе, запланирована на 15 октября. Дебаты должны состояться в Майами, штате Флорида.
"Если ученые говорят, что это безопасно и безопасные расстояния, то я думаю, что это нормально. Я сделаю все, что скажут эксперты", - заявил Джо Байден.
Отметим, обычный карантинный период для любого положительного теста на коронавирус составляет 14 дней.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией заболели коронавирусом COVID-19.
Врач президента США Шон Конли заверил, что Трамп "в хорошем состоянии" и не нуждается в аппарате ИВЛ.
Однако, в СМИ сообщили, что в последнее время жизненно важные показатели президента были очень тревожными. А впоследствии ему провели кислородную терапию.