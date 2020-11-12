Байден для Украины – это продолжение экономической, политической и финансовой десуверенизации, – политический консультант

Телеканал ZIK

Но вместе с тем, это, возможно, какая-то роль в экономической американской иерархии

Новоизбранный президент США Джо Байден для Украины – это продолжение политической, экономической, безопасности и финансовой десуверенизации.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политический консультант Руслан Бортник.

"Сложно спрогнозировать, что изменится в Украине после победы на выборах президента США Байдена, но понятно, что американцы на выборах 3 ноября голосовали не только за Трампа или Байдена, а голосовали за политический курс страны. Такого в истории США не было 50 лет, а предыдущие выборы приводили лишь к корректировке курса, а не к кардинальному изменению. А между Трампом и Байденом разница кардинальная, американцы голосовали за новый курс страны", – отметил Руслан Бортник.

В частности, продолжил эксперт, за Байденом стоит большой финансовый капитал, который с одной стороны активно занимается политической, финансовой и экономической десуверенизацией всех стран, которые входят в зону влияния. По словам Бортника, этот процесс усилится и в Украине, если президентом будет Джо Байден.

"Но с другой стороны этот капитал не особо борется и не защищает свои рынки. То есть есть есть возможность бороться, например, за американский рынок для поставки своих товаров и услуг, есть возможность искать свое производственное место в американской иерархии. Поэтому Байден для Украины – это продолжение политической, экономической, безопасности и финансовой десуверенизации. Но вместе с тем, это, возможно, какая – то роль в экономической американской иерархии", - прокомментировал политический эксперт.

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Напомним, в США несколько средств массовой информации на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценок объявили о победе Джо Байдена на выборах главы страны. По предварительным подсчетам, Байден победил в Пенсильвании, и в целом по стране набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Сразу после этого Джо Байден заявил о его избрании на должность главы государства. По словам политика, он обещает быть президентом всей страны.

В то же время действующий президент США Дональд Трамп также отреагировал на заявления о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он заявил, что выборы еще не закончены, а его штаб будет оспаривать результаты.