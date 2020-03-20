Бавария строго ограничила передвижение людей
На период карантина покидать собственную квартиру будет разрешено только по уважительным причинам
Власти Баварии ввела строгие ограничения на передвижение людей для борьбы с распространением коронавирус. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.
Премьер-министр Баварии Маркус Зьодер, объявляя фундаментальные ограничения для баварцев, заявил:
"Мы почти полностью прекращаем общественную жизнь".
В частности, в субботу в полночь будут закрыты все рестораны. В течение следующих 14 дней заведения питания будут работать только на доставку заказов. Жителям Баварии в период этих ограничений покидать собственную квартиру будет разрешено только по уважительным причинам.
К ним относятся: посещение работы, врача и аптеки, осуществление покупок, помощь другим, посещение "партнеров по жизни", а также спорт и передвижения на свежем воздухе - но только изолированно или с людьми, с которыми живое лицо.
Отметим, сейчас в Баварии зафиксирован 3107 людей с положительным результатом теста на коронавирус и 15 человек умерли.
По состоянию на 20 марта зарегистрировано 245 829 случаев заражения коронавирусом, из них 88 441 лицо выздоровела.
В Украине зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, 3 из них - смертельные.