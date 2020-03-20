Бавария строго ограничила передвижение людей

Коронавирус из открытых источников

На период карантина покидать собственную квартиру будет разрешено только по уважительным причинам

Власти Баварии ввела строгие ограничения на передвижение людей для борьбы с распространением коронавирус. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Премьер-министр Баварии Маркус Зьодер, объявляя фундаментальные ограничения для баварцев, заявил:

"Мы почти полностью прекращаем общественную жизнь".

В частности, в субботу в полночь будут закрыты все рестораны. В течение следующих 14 дней заведения питания будут работать только на доставку заказов. Жителям Баварии в период этих ограничений покидать собственную квартиру будет разрешено только по уважительным причинам.

К ним относятся: посещение работы, врача и аптеки, осуществление покупок, помощь другим, посещение "партнеров по жизни", а также спорт и передвижения на свежем воздухе - но только изолированно или с людьми, с которыми живое лицо.

Отметим, сейчас в Баварии зафиксирован 3107 людей с положительным результатом теста на коронавирус и 15 человек умерли.

По состоянию на 20 марта зарегистрировано 245 829 случаев заражения коронавирусом, из них 88 441 лицо выздоровела.

В Украине зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, 3 из них - смертельные.