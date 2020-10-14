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Азербайджан заявил об уничтожении ракетных комплексов Армении в Нагорном Карабахе

Азербайджан уничтожил ракетные комплексы Армении в Нагорном Карабахе Фото из открытых источников

По данным Азербайджана, ракетные комплексы были направлены на мирное население

В Министерстве обороны Азербайджана заявили об уничтожении вооруженными силами страны нескольких комплексов баллистических ракет Армении, которые якобы были направлены на мирное население. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана. 

Как отмечается, ночью 14 октября в Нагорном Карабахе зафиксировали размещение нескольких армянских ракетных комплексов с баллистическими ракетами. 

"Ракетные комплексы, размещенные на этой территории, были нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана", - отметили в пресс-центре Минобороны. 

В связи с этим азербайджанская армия уничтожила ракетные комплексы "с целью прекращения ракетного удара и предотвращения повторения еще одного военного преступления, аналогичного тому, которое было совершено Арменией 11 октября в Гяндже".

Уничтожение ракетного комплекса Армении в Нагорном Карабахе Минобороны Азербайджана

"Заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации целиком и полностью ложится на военно-политический режим Армении", - отметили в Минобороны. 

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Напомним, 9 октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии между странами. Однако, на следующий день Министерство обороны Азербайджана заявило об интенсивных обстрелах в районе Нагорного Карабаха и уничтожение большого количества живой силы армянской армии.

Впоследствии Ереван и Баку опубликовали заявления, в которых обвинили друг друга в обстрелах и нарушении предыдущих договоренностей. 

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