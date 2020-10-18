Азербайджан заявил об уничтожении армянского самолета Су-25

Армянская сторона опровергает информацию

Штурмовик Су-25 Фото из открытых источников

Министерство обороны Азербайджана заявило о сбитии армянского самолета Су-25. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбук.

Отмечается, что военнослужащие страны сбили воздушное судно противника сегодня, в 12:30 по местному времени. "18 октября в 12.30 подразделениями ПВО Азербайджана был сбит очередной штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении, который пытался нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на Джебраильском направлении", – говорится в сообщении.

Также в Минобороны Азербайджана сообщили о захвате и уничтожении тактического беспилотника вооруженных сил Армении в Горадизском направлении и захвате позиций армянских спецназовцев. Кроме того, Баку обвиняет Ереван в обстреле Агдамского района.

В то же время пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в комментарии "Интерфаксу" заявила, что информация об уничтожении армянского Су-25 не соответствует действительности.

На своей странице в Фейсбук Степанян опровергла информацию и об обстрелах со стороны Армении. "На армяно-азербайджанской границе относительно спокойно. Заявление азербайджанской стороны о том, что подразделения ВС РА вели огонь из крупнокалиберного оружия вдоль границы, не соответствует действительности", – написала Степанян.

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Напомним, 9 октября, по итогам консультаций в Москве при посредничестве МИД РФ министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии между странами в Нагорном Карабахе.

Однако, на следующий день договоренности были нарушены, а обстрелы в Нагорном Карабахе продолжились.

Так, недавно представители властей Армении и Азербайджана обвинили друг друга в ракетных обстрелах, которые состоялись в ночь на 17 октября. В результате военных действий той ночью погибли по меньшей мере 12 человек, а еще 40 - получили ранения.