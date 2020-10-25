Азербайджан заявил о взятии новых территорий Нагорного Карабаха

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в продолжении обстрелов в Нагорном Карабахе Фото из открытых источников

Армянские вооруженные силы, расположенные на Агдеринском и Ходжавендском направлениях, понесли потери и отступили

Подразделения азербайджанской армии на главных направлениях фронта расширили взятые под контроль территории в Нагорном Карабахе, боевые действия продолжаются. Об этом сообщает прессслужба Минобороны Азербайджана.

Как отмечается, в течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта в Карабахе продолжались с разной интенсивностью.

Баку сообщает, что армянские вооруженные силы, расположенные на Агдеринском и Ходжавендском направлениях, понесли потери и отступили.

"Войска азербайджанской армии, нанеся серьезный урон огнем противнику на территориях Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов, ослабили его сопротивление и выдвинулись на новые позиции в различных направлениях. Большая часть резервистов, доставленных из поселка Цахкадзор Котайкской области Армении в Нагорный Карабах, были уничтожены в результате огневого удара наших подразделений. В настоящее время боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, прессекретарка Минобороны Армении Шушан Степанян утром 25 октября также написала, что на отдельных участках фронта в Нагорном Карабахе продолжаются артиллерийские бои.

"Вечером (24 октября - ред) вражеские силы в очередной раз применили артиллерию по мирным населенным пунктам, а в частности, в направлении общин Кармир шука (Красный базар), Тахавард, Гиши, Спитакашен Мартунинского района и села Аветараноц Аскеранского района. В настоящее время (по состоянию на утро 25 октября - ред) на всех направлениях линии фронта идут бои локального значения".

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Ранее президент Азербайджана Альхим Алиев заявлял, что готов немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе если армянская сторона выполнит определенные условия.