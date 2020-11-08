live
Новости » Мир Читати новину українською

Азербайджан заявил о взятии города Шуша в Карабахе: Армения это отрицает

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото из открытых источников

В Минобороны Армении заверили, что бои в Шуше продолжаются

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль Баку города Шуша в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Report со ссылкой на обращение Алиева к народу. 

"Сегодня азербайджанский флаг развевается над Шушой. Наверное это самый счастливый день в моей жизни. Родная Шуша, ты свободна! Родная Шуша, мы вернулись! Родная Шуша, мы возродим тебя! Шуша - наш! Карабах - это Азербайджан!", - заявил Ильхам Алиев.

Заметим, Шуша является вторым по величине городом в Нагорном Карабахе. Через него проходит ключевая дорога Степанакерт-Шуша-Лачин, единственная, которой Армения доставляла армию и технику на территорию Карабаха. 

Новости по теме: Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину

Однако, в Министерстве обороны Армении опровергли информацию о взятии города. 

"Бои в Шуше продолжаются, ждите и верьте нашей армии", - подчеркнул официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованисян.

Напомним, недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль еще восемь населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Лукашенко призвал Литву и Польшу вернуться к диалогу Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерным государством Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых президентских выборов в Беларуси ЕС ввел санкции против Лукашенко и его окружения
Loading...

программы канала ZIK

Бюджет-2021. Трамп vs Байден. Правительственный аудит | Детали недели | 07.11.20
Мирный план для Донбасса. Адаптивный карантин. Бюджет на 2021-й год | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Проект бюджета-2021. В США до сих пор считаюсь голоса. Карантин в Украине | Детали дня | 06.11.20
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Роспуск КСУ. Госбюджет-2021. Местные выборы в Украине | Ток-шоу