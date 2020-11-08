Азербайджан заявил о взятии города Шуша в Карабахе: Армения это отрицает

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото из открытых источников

В Минобороны Армении заверили, что бои в Шуше продолжаются

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль Баку города Шуша в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Report со ссылкой на обращение Алиева к народу.

"Сегодня азербайджанский флаг развевается над Шушой. Наверное это самый счастливый день в моей жизни. Родная Шуша, ты свободна! Родная Шуша, мы вернулись! Родная Шуша, мы возродим тебя! Шуша - наш! Карабах - это Азербайджан!", - заявил Ильхам Алиев.

Заметим, Шуша является вторым по величине городом в Нагорном Карабахе. Через него проходит ключевая дорога Степанакерт-Шуша-Лачин, единственная, которой Армения доставляла армию и технику на территорию Карабаха.

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Однако, в Министерстве обороны Армении опровергли информацию о взятии города.

"Бои в Шуше продолжаются, ждите и верьте нашей армии", - подчеркнул официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованисян.

Напомним, недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль еще восемь населенных пунктов в Нагорном Карабахе.