Азербайджан заявил о взятии города Физули и еще семи населенных пунктов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото из открытых источников

Под контроль Баку вернулись села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейлы, Урекан и Дедели Физулинского района

В субботу, 17 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армии города Физули (Нагорный Карабах) и 7 сел района. Об этом сообщает Sputnik Azərbaycan со ссылкой на обращение Алиева к народу.

"Город Физули освобожден от оккупации, Физули - наш, Карабах - это Азербайджан! Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ по этому случаю", - заявил Алиев.

Кроме этого, азербайджанская армия взяла под контроль села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейлы, Урекан, Дедели Физулинского района.

Заметим, город Физули 23 августа 1993 года город подпал под армянские силы во время Нагорно-Карабахской войны. С тех пор город находился под управлением части Гадрутской области непризнанной Республики Арцах.

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По словам Ильхама Алиенва, за это время в городе Физули были уничтожены ряд зданий и разрушены азербайджанские религиозные памятники.

"За тридцать лет армянской оккупации Физули не осталось ни одного целого здания, разрушены наши религиозные памятники. Армяне сдирали кровли домов, сносили оконные рамы. Физули является свидетелем армянского фашизма", - отметил президент Азербайджана.

Напомним, перед этим представители властей Армении и Азербайджана обвинили друг друга в ракетных обстрелах, которые состоялись в ночь на 17 октября. В результате военных действий этой ночью погибли по меньшей мере 12 человек, а еще 40 - получили ранения.

Как сообщали ранее, конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября после начала боевых действий в Нагорном Карабахе.

Впоследствии, почти после двух недель регулятивных обстрелов, министры иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве договорились о перемирии между странами. Однако, на следующий день договоренности были нарушены, а обстрелы в Нагорном Карабахе продолжились.