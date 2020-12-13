Азербайджан проводит антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе, есть погибшие

Нагорный Карабах

По данным официального Баку, погибли четверо азербайджанских военных

Силы Службы государственной безопасности Азербайджана провели "вынужденную антитеррористическую операцию" в окрестностях поселка Гадрут в Нагорном Карабахе, во время которой четверо военнослужащих погибли, а еще три человека получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что после подписания совместного с Арменией заявления о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут, там остались армянские вооруженные отряды. После этого Ереван обратился к командованию миротворческого контингента РФ для помощи в выводе этих отрядов.

По информации Азербайджана, после привлечения российских миротворцев, представители армянской стороны не покинули территорию, а создали боевые позиции и сделали несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц. В результате погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. В результате Служба государственной безопасности "была вынуждена провести антитеррористическую операцию".

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Напомним, вчера, 12 декабря, Министерство обороны Армении заявило о том, что войска Азербайджана возобновили наступление на юге Нагорного Карабаха. Однако, в Азербайджане это заявление не комментировали.

Позже Азербайджан опроверг обвинения Армении в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе. В Баку заверили, что перемирие нарушили армянские военные.