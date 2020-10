Азербайджан заявил о 9 погибших и 34 раненых после ракетного обстрела Гянджи

В то же время Армения отвергает свою причастность к атаке

В ночь на воскресенье 11 октября в Азербайджане произошел ракетный обстрел города Ганджа, в результате чего погибли девять человек, еще 34 - получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В частности, в ракетных обстрелах ведомство обвинило армию Армении.

"Второй по величине город Азербайджана Гянджа, расположенный вдали от линии фронта, подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении. В результате атаки погибли 9 гражданских, 34 человека, включая детей, получили ранения", - говорится в заявлении.

По данным агентства APA среди раненых - 6 несовершеннолетних и 16 женщин. Кроме этого, ракетный удар повредил более 10 жилых домов и более сотни других объектов.

#video | Drone footage of the #destruction caused by #Armenian forces in #Ganja city



*At least 7 died, 33 injured in Armenia's missile attack on civilians in Ganja, #Azerbaijan's second largest city pic.twitter.com/c3pcGWHXbp