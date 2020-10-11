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Азербайджан заявил о 9 погибших и 34 раненых после ракетного обстрела Гянджи

Обстрел города Гянджа, Азербайджан. 11 октября 2020 год aysor.am

В то же время Армения отвергает свою причастность к атаке

В ночь на воскресенье 11 октября в Азербайджане произошел ракетный обстрел города Ганджа, в результате чего погибли девять человек, еще 34 - получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана. 

В частности, в ракетных обстрелах ведомство обвинило армию Армении. 

"Второй по величине город Азербайджана Гянджа, расположенный вдали от линии фронта, подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении. В результате атаки погибли 9 гражданских, 34 человека, включая детей, получили ранения", - говорится в заявлении.

По данным агентства APA среди раненых - 6 несовершеннолетних и 16 женщин. Кроме этого, ракетный удар повредил более 10 жилых домов и более сотни других объектов.

 

Однако, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян отверг обвинения азербайджанской стороны в обстреле города Гянджа.

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Опубликовано Պաշտպանության Բանակ/ Artsakh Defence Army/ Армия обороны Арцаха Суббота, 10 октября 2020 г.

Напомним, недавно в Москве министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии между странами.

Однако на следующий день Министерство обороны Азербайджана заявило об интенсивных обстрелах в районе Нагорного Карабаха и уничтожения большого количества живой силы армянской армии.

Позже стороны обвинили друг друга в обстрелах и нарушении предварительных договоренностей. 

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