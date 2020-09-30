Азербайджан закрыл 420 школ из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе

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Обучение планируют возобновить через несколько дней

В условиях военного конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан прекратил учебный процесс в 420 школах, которые расположены в прифронтовой зоне. Об этом заявил министр образования страны Эмин Амруллаев, сообщает "Зеркало".

По словам министра, сейчас в этих образовательных учреждениях невозможно проводить занятия, однако через три-четыре дня обучение возобновят.

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"Все школы в трех районах полностью приостановили свою работу, а в 11 районах было принято решение о закрытии некоторых из них в зависимости от места расположения", - сказал Амруллаєв.

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Напомним, 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии Армения объявила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию резерва.

Позже указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал последнего к прекращению огня в Нагорном Карабахе.