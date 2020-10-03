Азербайджан взял под контроль населенный пункт в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото из открытых источников

Населенный пункт некоторое время находился под контролем Армении

В субботу, 3 октября, армия Азербайджана взяла под контроль населенный пункт Мадагис в Мартакертском районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Село некоторое время находилось под контролем Армении. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

"Сегодня азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагисе. Мадагис наш", - заявил он.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября, после того, как страны начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии в Армении и Азербайджане объявили военное положение и мобилизацию резерва.

В результате обстрелов погибли более десятка мирных жителей. А недавно Минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе попросила обеспечить "режим тишины" в зоне боевых действий для обеспечения эвакуации тел погибших.