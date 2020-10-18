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Азербайджан взял под контроль исторический мост в Нагорном Карабахе

Худаферинский мост Фото из открытых источников

Худаферинский мост находился под контролем Армении с 1993 года

Азербайджан взял под контроль старинный Худаферинский мост в Нагорном Карабахе. Об этом 18 октября сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

"Азербайджанские вооруженные силы подняли азербайджанский флаг над старинным мостом Худафар. Карабах - это Азербайджан", - говорится в посте Алиева. 

Кроме этого, азербайджанский президент опубликовал видеоролик с военными на Худаферинском мосту, который ведет через реку Аракс.

Заметим, Худаферинский мост является монументальным средневековым инженерным сооружением, которое связывает северный и южный берега реки Аракс. Расположен он на государственной границе Исламской Республики Иран и Джебраильского района Азербайджана. Мост находился под контролем Армении с 1993 года. 

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Напомним, накануне, 17 октября, Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Однако, на следующий день договоренности были вновь нарушены. 

К слову, перед этим, 9 октября, по итогам консультаций в Москве, Ереван и Баку договорились о перемирии между странами, однако 10 октября стороны продолжили обстрелы. 

 
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