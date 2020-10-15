Азербайджан взял под контроль еще шесть сел в Карабахе
Соответствующее заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев
Азербайджанская армия взяла под контроль шесть населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.
Azerbaijan’s glorious Army has liberated Arish village of Fuzuli district, Doshulu village of Jabrayil district, and Edishe, Dudukchi, Edilli and Chiraguz of Khojavend district. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan!— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 15, 2020
"Славная армия Азербайджана освободила село Ариш Физулинского района, село Дошулу Джабраильского района и Эдише, Дудукчи, Эдиллы и Чирагуз Ходжавендского района", - написал Алиев.
Напомним, утром, 14 октября, в Министерстве обороны Азербайджана заявили об уничтожении вооруженными силами страны нескольких комплексов баллистических ракет Армении, которые якобы были направлены на мирное население.
К слову, конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября после начала боевых действий на границе. Позже стороны обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.
Впоследствии правительство Армении ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва. Потом указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Позже, 9 октября, министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии между странами, однако на следующий день договоренности были нарушены.
14 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что армия Нагорного Карабаха в зоне конфликта отступила на некоторых участках северного и южного направлений.