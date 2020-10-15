Азербайджан взял под контроль еще шесть сел в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото из открытых источников

Соответствующее заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев

Азербайджанская армия взяла под контроль шесть населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

Azerbaijan’s glorious Army has liberated Arish village of Fuzuli district, Doshulu village of Jabrayil district, and Edishe, Dudukchi, Edilli and Chiraguz of Khojavend district. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 15, 2020

"Славная армия Азербайджана освободила село Ариш Физулинского района, село Дошулу Джабраильского района и Эдише, Дудукчи, Эдиллы и Чирагуз Ходжавендского района", - написал Алиев.

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Напомним, утром, 14 октября, в Министерстве обороны Азербайджана заявили об уничтожении вооруженными силами страны нескольких комплексов баллистических ракет Армении, которые якобы были направлены на мирное население.

К слову, конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября после начала боевых действий на границе. Позже стороны обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии правительство Армении ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва. Потом указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Позже, 9 октября, министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии между странами, однако на следующий день договоренности были нарушены.

14 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что армия Нагорного Карабаха в зоне конфликта отступила на некоторых участках северного и южного направлений.