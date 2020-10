Азербайджан взял под контроль еще шесть сел в Карабахе

Соответствующее заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев

Азербайджанская армия взяла под контроль шесть населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

Azerbaijan’s glorious Army has liberated Arish village of Fuzuli district, Doshulu village of Jabrayil district, and Edishe, Dudukchi, Edilli and Chiraguz of Khojavend district. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan!