Азербайджан выступил против вмешательства третьих стран в конфликт с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото из открытых источников

Алиев также отрицал участие Турции в боевых действиях в Карабахе

Азербайджан выступил против вмешательства третьих стран в конфликт с Арменией в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканала ARD.

По словам Алиева, армянская сторона намерена втянуть к нагорно-карабахский конфликт азербайджанских партнеров и друзей.

"Мы не хотим привлечения какой-либо третьей страны. Мы не видим, чтобы какая-то страна могла быть вовлечена. Потому что страны, которые нас окружают, являются нашими партнерами и друзьями. Мы знаем, что армяне хотят вовлечь некоторых из них в этот бой, но уверен, что этого не произойдет. Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее", - заявил Алиев.

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В то же время президент Азербайджана добавил, что турецкие солдаты могут быть на территории страны, однако Баку не втягивает их в конфликт с Арменией.

"В прошлом году мы (Азербайджан и Турция - ред.) провели 10 совместных военных учений. Но у нас бывают многочисленные учения и с другими странами. Мы являемся частью программы НАТО "Партнерство ради мира". Здесь нет ничего удивительного. Вы увидели их в Баку, а не в бою", - пояснил Ильхам Алиев.

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Напомним, ранее Алиев сообщал, что Азербайджан готов немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, однако при условии, что армянская сторона выполнит определенные условия.