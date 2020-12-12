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Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе, - Минобороны Армении

Армения заявила о наступлении Азербайджана на юге Карабаха Фото из открытых источников

Азербайджан заявление армянской стороны не комментировал

Войска Азербайджана возобновили наступление на юге Нагорного Карабаха. Об этом 12 декабря сообщили в Министерстве обороны Армении. 

По данным ведомства, бои идут вблизи сел Хин Таглар и Тцаберд. Однако, в Азербайджане это заявление не комментировали. 

Заметим, согласно мирному соглашению между Азербайджаном, Арменией и Россией, села Хин Таглар и Хцаберд остались под контролем Еревана. 

К слову, раньше у Минобороны Армении сообщали, что 11 декабря азербайджанские военные попытались напасть на армянский пост на юге Арцаха, что спровоцировало перестрелку. В результате этого ранения разной тяжести получили трое военных-резервистов.  

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Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября и продолжался до 9 ноября.  

В ночь на 10 сентября Армения, Азербайджан и Российская Федерация подписали соглашение о завершении войны в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает, что армянская армия полностью покинет территорию непризнанной республики, а Азербайджан к 1 декабря возвращает себе почти весь Карабах.

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