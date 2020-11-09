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Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет на границе с Арменией

Вертолет Ми-24 Антон Новодережкин/ТАСС

Азербайджанская сторона готова выплатить компенсации семьям погибших военных

Азербайджан признал, что случайно сбил российский военный вертолет Ми-24 на границе с Арменией. Об этом пишет "РИА Новости"со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Азербайджанская сторона просит извинения у российской стороны в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", - говорится в сообщении.

В то же время азербайджанская сторона готова выплатить компенсации семьям погибших военных.

В ведомстве пояснили, что команда стрелять на поражение была дана, так как вертолет пролетел недалеко от границы Армении и Азербайджана в период активных боев в Нагорном Карабахе, в темное время суток и на малой высоте, вне досягаемости для радаров ПВО. Кроме того ранее российские военные вертолеты не были замечены в том районе.

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Напомним, в Армении вблизи населенного пункта Ерасх сбили российский вертолет Ми-24. В результате этого погибли двое членов экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

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