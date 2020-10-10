Азербайджан подтвердил присутствие турецких истребителей в стране

По словам президента Азербайджана, воздушные суда участвуют в военных учениях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото из открытых источников

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что турецкие истребители F-16 присутствуют в стране. Об этом глава государства сообщил в комментарии CNN.

По словам Алиева, турецкие воздушные суда находятся на территории Азербайджана в связи с военными учениями. Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 страны провели лишь 2 учения в текущем году, а в прошлом – 10. "Турция – наш союзник, и проведение здесь военных учений, в том числе с участием Военно-воздушных сил, – обычное явление", – сказал президент.

При этом глава Азербайджана подчеркнул, что истребители расположены на земле и не осуществляют полеты и не участвуют в боях. "Я говорю об этом однозначно и даже хочу сообщить вам об одной армянской фейк-новости. В первые дни противостояния они сказали, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Это – фейк-новость, те, кто обвинял нас в этом, сейчас должны извиниться... Истребители F-16 расположены здесь, но, как вы правильно заметили , – на земле", — сказал Алиев.

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Напомним, 9 октября, по итогам консультаций в Москве при посредничестве МИД РФ, министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии между странами.

Однако, впоследствии Министерство обороны Азербайджана заявило об интенсивных обстрелах в районе Нагорного Карабаха и уничтожения большого количества живой силы армянской армии.

Сегодня, 10 октября, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Заключенное перемирие должно было вступить в силу в субботу в 12:00.