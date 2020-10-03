Азербайджан перешел в наступление в Нагорном Карабахе, – Минобороны Армении
Баку подтвердил нанесение потерь своему противнику
Армия Азербайджана перешла в масштабное наступление на северную и западную части Нагорного Карабаха. Об этом сообщила представитель Минобороны Армении Шушан Степанян в Фейсбук.
По словам Степанян, Азербайджан несет значительные потери. "На северном и южном направлениях границы Арцаха идут ожесточенные ожесточенные бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих районах, перешел к атаке. Армянские подразделения прекращают продвижение врага, нанося большие потери", – говорится в сообщении.
Также представительница армянского ведомства сообщила о сбитии азербайджанских самолетов. "Около 08:46 На передовой линии Армии обороны Арцаха были сбиты еще два самолета противника", – отметила Степанян.
В то же время Минобороны Азербайджана сообщает о нанесении потерь армянской стороне. "Ситуация на фронте остается напряженной. В течение ночи предотвращали боевую деятельность противника в разных направлениях фронта и наносили ему сокрушительные удары. На всем фронте продолжаются интенсивные бои", – написали в азербайджанском ведомстве.
Напомним, 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.
Впоследствии Армения объявила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию резерва.
Позже указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал последнего к прекращению огня в Нагорном Карабахе.