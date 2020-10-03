Азербайджан перешел в наступление в Нагорном Карабахе, – Минобороны Армении

Баку подтвердил нанесение потерь своему противнику

Конфликт в Нагорном Карабахе РИА Новости

Армия Азербайджана перешла в масштабное наступление на северную и западную части Нагорного Карабаха. Об этом сообщила представитель Минобороны Армении Шушан Степанян в Фейсбук.

По словам Степанян, Азербайджан несет значительные потери. "На северном и южном направлениях границы Арцаха идут ожесточенные ожесточенные бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих районах, перешел к атаке. Армянские подразделения прекращают продвижение врага, нанося большие потери", – говорится в сообщении.

Также представительница армянского ведомства сообщила о сбитии азербайджанских самолетов. "Около 08:46 На передовой линии Армии обороны Арцаха были сбиты еще два самолета противника", – отметила Степанян.

В то же время Минобороны Азербайджана сообщает о нанесении потерь армянской стороне. "Ситуация на фронте остается напряженной. В течение ночи предотвращали боевую деятельность противника в разных направлениях фронта и наносили ему сокрушительные удары. На всем фронте продолжаются интенсивные бои", – написали в азербайджанском ведомстве.

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Напомним, 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии Армения объявила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию резерва.

Позже указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал последнего к прекращению огня в Нагорном Карабахе.