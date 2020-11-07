Азербайджан обвинил армян в обстреле консульства в Харькове

Здание почетного консульства Азербайджана в Харькове после обстрела Нацполиция

Азербайджанские правоохранительные органы будут сотрудничать с украинским следствием для привлечения виновных к ответственности

В субботу ночью, 7 ноября, в Харькове обстреляли здание Почетного консульства Азербайджана, после чего азербайджанское Министерство иностранных дел обвинило в этом армян. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

В частности, в Баку заявили, что решительно осуждают такие действия и будут настаивать на привлечении к ответственности виновных. Кроме этого, в МИД добавили, что азербайджанские правоохранительные органы будут сотрудничать с украинским следствием.

"Учитывая недавние угрозы, которые идут от радикальных армянских сил для дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше Почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз", - говорится в заявлении.

Новости по теме: Украина никогда и никуда: Зеленский ответил на обвинения в поставках оружия Азербайджану

Напомним, примерно в 02:30 в Харькове злоумышленники обстреляли помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики. В связи этим правоохранители возбудили уголовное дело.