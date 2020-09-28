Азербайджан и Армения продолжают взаимные обстрелы, число жертв возросло

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе Фото из открытых источников

В Азербайджане заявили о взятии ряда стратегически важных высот вокруг села Талыш в Нагорном Карабахе

Между Арменией и Азербайджаном всю ночь продолжались боевые действия в Нагорном Карабахе. При этом в так называемой Нагорно-Карабахской республике заявили о гибели еще 15 военных. Об этом сообщают пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, Армении и Нагорно-Карабахской Республики.

По данным армянской армии, в течение ночи боевые действия продолжались с разной интенсивностью. Также в Армении заявили о нескольких десятках погибших азербайджанских военных. При этом в Минобороны страны опровергли информацию азербайджанской стороны о гибели 550 армянских военных.

В свою очередь в Азербайджане заявили о взятии ряда стратегически важных высот вокруг села Талыш в Нагорном Карабахе.

"Подразделения азербайджанской армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от Вооруженных сил Армении, продолжают контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха. Занято несколько выгодных высот вокруг села Талыш. Противник понес большие потери", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Напомним, вчера утром, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Позже правительство Армении из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев также подписал указ про объявление военного положения в стране из-за конфликта в Нагорном Карабахе, который вступил в силу сегодня, 28 сентября.