Азербайджан и Армения подтвердили участие в переговорах в Москве при посредничестве Лаврова

Во встрече примут участие главы МИД Азербайджана и Армении

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Азербайджан и Армения подтвердили готовность отправить руководителей своих МИД в Москву для консультации по ситуации в Нагорному Карабаху. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает "Интерфакс".

Известно, что посредником на переговорах будет министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка", - сказала Захарова. В то же время МИД Армении заявил об обсуждении только гуманитарного перемирия.

Напомним, 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии Армения объявила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию резерва. Позже указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На днях, власти самопровозглашенной "Республики Арцах", которая фактически контролируется Арменией, опубликовали видео, на котором показано обстрел одного из городов кассетными бомбами, которые представляют угрозу мирному населению.

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В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал проведение переговоров о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Женеве и Москве. Встречи планировалось провести с участием Франции, России и США.