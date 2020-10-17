Азербайджан и Армения обвинили друг друга в ракетных обстрелах, 12 гражданских погибли

Бои в Нагорном Карабахе Report

Обе стороны отвергают свою вину

Представители власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в ракетных обстрелах в ночь на 17 октября, в результате которых погибли мирные жители. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана в Фейсбук и пресс-служба МИД Армении в Twitter.

В Баку заявили, что вооруженные силы противника нанесли удары по населенным пунктам в центральной части Гянджи примерно в 1-м часу ночи по местному времени, в результате чего 12 человек погибли, а еще более 40 получили ранения, списки жертв уточняются. Также был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортных средств.

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Кроме того, в Минобороны Азербайджана сообщили, что в то же время Армения обстреляла ракетами город Мингячевир, расположенный более чем в 100 км от линии фронта, но ракеты были обезврежены силами ПВО Азербайджана.

В то же время МИД Армении заявил, что азербайджанские беспилотники ударили по военным объектам на юге страны. Там повреждена гражданская инфраструктура, но жертв и пострадавших нет. Однако в селе Шош на территории непризнанного Нагорного Карабаха в результате ракетного удара ранены трое мирных жителей.

При этом Азербайджан отверг обвинения об атаках беспилотников, отметив, что на территории Армении страна не имеет военных целей.

Также пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в направлении Азербайджана со стороны Армении "не велось какого-либо вида огня". По ее словам, вооруженные силы Азербайджана "возобновили ракетные удары по мирным поселениям", а самые интенсивные удары были нанесены по гражданской инфраструктуре Степанакерта и Шуши.

Напомним, утром, 14 октября, в Министерстве обороны Азербайджана заявили об уничтожении вооруженными силами страны нескольких комплексов баллистических ракет Армении, которые якобы были направлены на мирное население.

К слову, конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября после начала боевых действий на границе. Позже стороны обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии правительство Армении ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва. Затем указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Позже, 9 октября, министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии между странами, однако на следующий день договоренности были нарушены.