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Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в боях вокруг Шуши

Нагорный Карабах

 Фото из открытых источников

Обмен состоялся при посредничестве России

Азербайджан и Армения обменялись телами погибших на поле боя вокруг города Шуша в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что сбор тел погибших в Нагорном Карабахе состоялся при посредничестве российских миротворческих сил. В рамках гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении передали представителям страны. В то же время Азербайджан принял 6 тел своих военнослужащих.

Как сообщают в Минобороны Азербайджана, гуманитарная акция была реализована в соответствии с совместным заявлением президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина от 10 ноября 2020 года.

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Напомним, недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна планирует оценить ущерб от войны с Арменией в Нагорном Карабахе, после чего через суд потребует компенсации. По его словам, Азербайджан полностью восстановит разрушенную инфраструктуру в Нагорном Карабахе.

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