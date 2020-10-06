Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армян

Нагорный Карабах, иллюстративная фотография SCANPIX/AFP

Коридор будет открыт с применением норм и принципов международного права

Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армянского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов, сообщает издание Report.

По его словам, по гуманитарным коридорам могут выйти военнослужащие армии Армении, которые решили добровольно сдаться.

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Ранее сообщалось, что сын премьер-министра Армении Николы Пашиняна Ашот записался добровольцем в ряды армии для участия в крупномасштабных военных действиях в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября, после того, как страны начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии в Армении и Азербайджане объявили военное положение и мобилизацию резерва.

В результате обстрелов погибло более десятка мирных жителей. А недавно Минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе попросила обеспечить "режим тишины" в зоне боевых действий для обеспечения эвакуации тел погибших.