Авто для несовершеннолетних: Citroën представил мини-электромобиль
Французский автопроизводитель Citroën выпустил новый электромобиль Ami.
Французская компания Citroën выпустила электрический миниавтомобиль, которым могут управлять лица в возрасте от 14 лет и без полноценных водительских прав. Об этом сообщает издание The Guardian.
Как отмечается, электромобиль имеет характеристики, которые, вероятно, привлекут внимание технически подкованных подростков. Он уже продается вместе с игровыми консолями и смартфонами в крупных французских магазинах бытовой электроники.
Автомобиль длиной 2,4 м и шириной 1,4 м имеет максимальную скорость 45 км / ч и пробег без дозаправки 75 км.
Интерьер выполнен без излишеств. В базовом, серо-оранжевом, цвете модель стоит 6 тысяч евро. Citroën заявила, что на данный момент получила около 1000 заказов на автомобиль от своей клиентской базы во Франции.
Производитель описывает его как решение для микро-мобильности, которое является экологически безопасным, а также более безопасным и более удобным в использовании, чем обычные скутеры, велосипеды и мопеды.
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