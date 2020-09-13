Авто для несовершеннолетних: Citroën представил мини-электромобиль

Французский автопроизводитель Citroën выпустил новый электромобиль Ami.

Фото из открытых источников

Французская компания Citroën выпустила электрический миниавтомобиль, которым могут управлять лица в возрасте от 14 лет и без полноценных водительских прав. Об этом сообщает издание The Guardian.

Как отмечается, электромобиль имеет характеристики, которые, вероятно, привлекут внимание технически подкованных подростков. Он уже продается вместе с игровыми консолями и смартфонами в крупных французских магазинах бытовой электроники.

Фото из открытых источников

Автомобиль длиной 2,4 м и шириной 1,4 м имеет максимальную скорость 45 км / ч и пробег без дозаправки 75 км.

Интерьер выполнен без излишеств. В базовом, серо-оранжевом, цвете модель стоит 6 тысяч евро. Citroën заявила, что на данный момент получила около 1000 заказов на автомобиль от своей клиентской базы во Франции.

Фото из открытых источников

Производитель описывает его как решение для микро-мобильности, которое является экологически безопасным, а также более безопасным и более удобным в использовании, чем обычные скутеры, велосипеды и мопеды.

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