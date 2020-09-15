Австрия выделит 1 млн евро гуманитарной помощи для Донбасса

Средства выделят для поддержки гражданского населения в регионе

Владимир Зеленский и Александр Ван дер Беллен Офис президента Украины

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что Австрия планирует выделить 1 млн евро гуманитарной помощи для Донбасса. Об этом глава страны сообщил на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал ZIK.

По словам президента Австрии, страна выделяет средства с целью поддержки гражданского населения в зоне конфликта, поскольку он долго разговаривал с Зеленским о ситуации на Востоке Украины и о Крыме. "Для Австрии особенно важен вопрос жизни населения в регионе конфликта, поэтому мы оказываем соответствующую гуманитарную помощь, особенно внутренне перемещенным лицам", – сказал Ван дер Беллен.

Кроме того, президент Австрии отметил длительное перемирие на Донбассе и заявил, что режим прекращения огня соблюдается "в большинстве случаев". Ван дер Беллен убежден, что военные действия на Донбассе являются "открытой раной посередине Европы". "Полное выполнение Минских соглашений является ключом для устойчивого урегулирования этого конфликта", – высказался глава страны.

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Ранее сообщалось, что в Вене в присутствии президентов Украины и Австрии подписан ряд двусторонних документов между странами. В частности, соглашения касаются сотрудничества государств в сферах поддержки детей и углубления дружеских отношений между Киевской областью и Федеральной землей Нижняя Австрия.