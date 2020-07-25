Австрия ужесточила правила въезда: Украина попала в "красную зону"

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В список вошли 32 страны в целом

В условиях распространения коронавируса COVID-19 Австрия ужесточила правила въезда, Украина сейчас находится в "красном списке". Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в Украине.

Согласно сообщению, лицам, которые приезжают из 32 государств и отдельных регионов "красного списка" будет необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Как отмечается, граждане государств "красного списка" не смогут напрямую въехать на территорию Австрии. В то же время, если лица прибыли из Шенгенской зоны, им нужно оказать отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан не позднее, чем за 72 часа до въезда в Австрию.

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Кроме этого, после въезда они должны находиться в течение 10 дней в карантине и должны предоставить документ о наличии места проживания в Австрии.

Известно, что исключения сделали для обслуживающего медицинского персонала, сезонных рабочих и дипломатов. Также разрешен транзит через Австрию без остановок.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины увеличил показатель заболеваемости для стран, которые определяются как государства с распространением коронавируса COVID-19 - стран "красной зоны".