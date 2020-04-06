Австрия представила план смягчения карантина

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На следующей неделе планируется возобновить работу небольших магазинов

Власти Австрии представили план постепенного ослабления карантина, введенного в стране для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, выступление которого размещено у него в Twitter.

Отмечается, что со следующей недели планируется открыть некоторые торговые точки.

"Наша цель состоит в том, чтобы с 14 апреля маленькие магазины площадью до 400 кв. м смогли вновь открыться, разумеется, при соблюдении строгих мер безопасности. Это касается ношения масок и дезинфекции, а также допуска ограниченного числа покупателей", - сказал Курц.

По его словам, также должны заработать садовые рынки и магазины товаров для дома и ремонта. Канцлер допускает, что больше компаний могут возобновить работу с 1 мая. В частности речь идет о всех магазинах и торговых центрах, а также парикмахерской.

Впрочем, по его словам, там тоже придется соблюдать меры предосторожности.

Кроме того, до середины мая планируется постепенно открывать рестораны и гостиницы, но решение об этих мерах будет принято только в конце апреля, отметил Курц.

При этом онлайн-обучение в школах продолжится по крайней мере до середины мая, а запреты на массовые мероприятия будут действовать до конца июня.

Канцлер также подчеркнул, что смягчение карантина возможно только при условии, если граждане продолжат придерживаться социальной дистанции и предупредительных мероприятий.

"Есть четыре причины покидать дома: во-первых, для похода на работу, во-вторых, для похода за покупками, в-третьих, на помощь другим людям, в-четвертых, для прогулки на свежем воздухе или занятий спортом. Чем тщательнее мы будем придерживаться этих правил, тем быстрее мы сможем отменить ограничения", - добавил он.

Канцлер заявил, что Австрия может позволить себе смягчить режим карантина, поскольку она эффективнее других отреагировала на распространение заболевания.

"Мы продемонстрировали быструю реакцию, и это позволило нам избежать худшего сценария. Это дает нам возможность выйти из этой ситуации быстрее", - сказал Курц.

Чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом набрали в стране силу 16 марта.

Ранее сообщалось, что австрийское правительство хочет ослабить карантинный режим, и для этого ввести отслеживание данных местоположения граждан, используя их мобильные телефоны.