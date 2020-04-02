Австралийские ученые начали тестирование двух видов вакцины от коронавируса

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Первые результаты исследования появятся в июне

Ученые из Австралии начали тестировать векторную и рекомбинантную ДНК-вакцину от коронавируса, которую помогли разработать специалисты из Оксфордского университета и американской компании Inovio Pharmaceutical.

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, во Всемирной организации здравоохранения одобрили вакцины для тестирования на животных.

Первый этап тестирования продлится около трех месяцев. Фармацевты предупреждают, что в любом случае готовые лекарства не появятся на рынке до конца следующего года.

Известно, что доклинические испытания проводятся в лаборатории возле Мельбурна.

Сначала ученые испытают на хорьках две вакцины, а если они окажутся действенными, в начале мая начнется экспериментальное лечение добровольцев.

Эксперты объясняют, что хорьки заражаются коронавирусом так же, как люди.

Один из видов вакцины, а именно векторная, использует "дефектный" вирус, чтобы ввести белки коронавируса в организм и вызвать ответ иммунной системы. Такой вирус не может размножаться и поэтому не повредит человеку.

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Первые результаты исследования будут в июне. При этом согласно регламенту таких тестов нужно не менее 18 месяцев на подтверждение эффективности вакцин.

Как сообщалось ранее, в США заявили, что в сентябре начнут испытания на людях вакцины против коронавируса.

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В то же время украинский профессор Кутеев утверждает, что Украина стоит в стороне от разработки вакцины против коронавируса.