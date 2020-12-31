Австралия меняет текст гимна из уважения к аборигенам

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Измененный гимн вступает в силу с 1 января

Власти Австралии решили внести изменения в текст национального гимна из-за опасений оскорбить коренные народы страны. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что из текста гимна уберут строку о том, что Австралия "молодая и свободная", поскольку эти слова игнорируют историю аборигенов, которые жили на территории страны десятки тысяч лет.

Измененный текст гимна вступает в силу уже с 1 января 2021 года. Вместо слов "Ибо мы молоды и свободны" (иногда переводится как "Здесь, где юность со свободой цветут") теперь будет петь "Ибо мы едины и свободны" ("Здесь, где единство со свободой цветут").

По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, эти изменения сделаны "ради всех австралийцев". Чиновник подчеркнул, что Австралия относительно молода, как современная нация, но история страны древняя.

Как известно, гимн Австралии в последний раз менялся в 1984 году. Тогда вместо "Боже, храни Королеву!" был принят текущий: "Развивайся, прекрасная Австралия" (Advance Australia Fair).

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Напомним, недавно в Австралии зарегистрировали один случай заражения новым штаммом коронавируса из Южной Африки. Болезнь диагностировали у женщины из штата Квинсленд.