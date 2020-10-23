Авиаудар США в Сирии: убиты несколько главарей " Аль-Каиды"

Американский дрон Фото из открытых источников

Ударом американского дрона в провинции Идлиб были убиты несколько главарей исламистской группировки в Сирии

Армия США нанесла авиаудар в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, в результате чего были убиты несколько главарей террористической группировки " Аль-Каида" в этой стране. Об этом вечером в четверг, 22 октября, заявила Бет Риордан, пресс-секретарь Центрального командования Вооруженных сил США, которое ответственное за проведение операций в этом регионе, передает DW.

По ее словам, ликвидация главарей "Аль-Каиды" в Сирии "подорвет способность террористической организации в дальнейшем планировать и совершать нападения в мире, которые будут представлять угрозу гражданам США, нашим партнерам и невиновным гражданским", цитирует информагентство AFP. Представительница вооруженных сил США не сообщила о числе убитых.

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате авиаудара были убиты 14 исламистов, среди которых шестеро главарей и пятеро иностранцев. По данным центра, который опирается на данные сети информаторов в Сирии, двое из убитых принадлежали к "Хайят Тахрир аш-Шам", группировку, в которую вошло и "Джебхат ан-Нусра", бывшее отделение "Аль-Каиды" в Сирии. Авиаудар с дрона был нанесен неподалеку от города Салкин по палатке, в которой происходила встреча.

В "Хайят Тахрир аш-Шам" подтвердили, что авиаудар был нанесен по палатке," принадлежавшей одному из наших достойников", в результате чего погибли несколько человек.

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