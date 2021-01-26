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Авиакомпания Lufthansa не будет пускать на борт пассажиров в обычных масках

Фото из открытых источников

Новые правила вступают в силу со следующего понедельника, 1 февраля

Немецкий авиакомпания Lufthansa с 1 февраля не будет пускать на борт своих самолетов пассажиров в обычных медицинских масках, а только в масках с усиленной защитой класса FFP2 и выше. Об этом сообщает портал Air101.

Согласно сообщению, новые правила вступают в силу со следующего понедельника, 1 февраля. С этой даты пассажиры должны будут носить хирургическую маску или маску FFP2 или маску со стандартом KN95/N95 во время посадки, полета и выхода из самолета.

Авиакомпании Lufthansa Group уже ввела требование носить маску для рта и носа, находясь на борту ее самолетов в мае прошлого года, став одним из первопроходцев во всем мире.

К слову, сейчас компания воплощает резолюцию, принятую федеральным правительством и правительствами провинций Германии 19 января. Чтобы пассажиры могли своевременно адаптироваться к новым правилам, они будут проинформированы о нововведениях электронными письмами, на сайте авиакомпании и в социальных сетях.

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Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что Европа может возобновить авиасообщение с Украиной уже в 2021 году.

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