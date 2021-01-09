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Авиакатастрофа в Индонезии: Украинцев на борту самолета не было

В Индонезии разбился самолет компании Sriwijaya Air

 Фото из открытых источников

По предварительной информации, в самолете находились несколько десятков пассажиров

Граждан Украины не было на борту пассажирского самолета, который разбился в Индонезии. Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко со ссылкой на данные украинского посольства.

"По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты", — написал Николенко.

 

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Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air разбился 9 января вблизи острова Мале в Индонезии. Причины авиакатастрофы пока не сообщили, также нет данных о возможных погибших. 

Однако, по предварительной информации, на борту самолета находились более полусотни пассажиров.  

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