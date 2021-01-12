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Авиакатастрофа в Индонезии: Со дна моря достали черный ящик

Обломки разбившегося в Индонезии самолета Boeing 737-524 AFP

Бортовой самописец доставили в Джакарту

В Индонезии со дна Яванского моря подняли черный ящик Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который ранее обнаружили по радиосигналу. Об этом сообщает Detik.

Бортовой самописец доставили в Джакарту, чтобы приобщить к материалам расследования. 

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Напомним, 9 января вблизи острова Мале в Индонезии упал пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air, на борту которого находились 62 человека, в том числе 10 детей.

Впоследствии неподалеку от Джакарты на поверхности воды нашли останки тел и личные вещи, которые могли принадлежать пассажирам воздушного судна. 

А через некоторое время на месте крушения самолета были найдены два черных ящика. В ближайшее время их планируют отправить на расшифровку. 

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