Авиакатастрофа в Индонезии: СМИ назвали предварительную причину трагедии

Обломки разбившегося в Индонезии самолета Boeing 737-524 AFP

Вероятно, пилоты нарушили инструкцию

Катастрофа самолета авиакомпании Sriwijaya Air в Индонезии произошел отказ системы подачи топлива в один из двигателей. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, ознакомленные с расследованием.

Отмечается, что информация с черных ящиков свидетельствует о том, что система регуляции потока топлива и тяги в одном из двух двигателей не работала должным образом. В связи с этим пилоты должны были выключить двигатель и лететь на одном, однако нарушили инструкцию и попытались восстановить подачу топлива.

Как известно, самолет Boeing 737 может лететь и на одном двигателе, а пилоты тренируются для осуществления таких полетов. Однако управлять воздушным судном было сложно из-за разницы в тяге двигателей, что потенциально могло отвлекать пилотов от безопасности полета. По словам экспертов, у самолета мог внезапно выключиться автопилот, а аэродинамические силы – опустить нос судна и усложнить управление.

Напомним, недавно вблизи острова Мале в Индонезии упал пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air, на борту которого находились 62 человека, в том числе 10 детей. Впоследствии неподалеку от Джакарты на поверхности воды нашли останки тел и личные вещи, которые могли принадлежать пассажирам воздушного судна.

Впоследствии со дна Яванского моря подняли черный ящик Boeing 737-524, которую обнаружили по радиосигналу. Бортовой самописец доставили в Джакарту.