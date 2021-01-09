Авиакатастрофа в Индонезии: Посольство проверяет наличие украинцев среди пассажиров

Thomas White/Reuters

Сейчас продолжаются поисковые работы

Посольство Украины в Индонезии проверяет, были ли украинцы среди пассажиров самолета местных авиалиний рейса SJ182, с которым была потеряна связь вблизи Джакарты. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

По словам дипломата, сейчас продолжаются поисковые работы. "По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров", – написал Николенко.

Ранее сообщалось, что сегодня, 9 января, в Индонезии через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты исчез с радаров пассажирский Boeing. По информации СМИ, на борту находились 59 пассажиров.

Впоследствии министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил информацию о падении самолета. По его словам, авиакатастрофа произошла вблизи острова Мале.

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Напомним, недавно в Киеве состоялись мероприятия по чествованию памяти погибшего экипажа и пассажиров, погибших в результате крушения самолета "МАУ" в Иране в прошлом году. Также стало известно, что в столице появится сквер в форме самолета, посвященный памяти погибших.