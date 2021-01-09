live
Новости » Мир Читати новину українською

Авиакатастрофа в Индонезии: Посольство проверяет наличие украинцев среди пассажиров

Thomas White/Reuters

Сейчас продолжаются поисковые работы

Посольство Украины в Индонезии проверяет, были ли украинцы среди пассажиров самолета местных авиалиний рейса SJ182, с которым была потеряна связь вблизи Джакарты. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

По словам дипломата, сейчас продолжаются поисковые работы. "По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров", – написал Николенко.

Ранее сообщалось, что сегодня, 9 января, в Индонезии через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты исчез с радаров пассажирский Boeing. По информации СМИ, на борту находились 59 пассажиров.

Впоследствии министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил информацию о падении самолета. По его словам, авиакатастрофа произошла вблизи острова Мале.

Новости по теме: В США самолет упал на жилой дом, трое человек погибли

Напомним, недавно в Киеве состоялись мероприятия по чествованию памяти погибшего экипажа и пассажиров, погибших в результате крушения самолета "МАУ" в Иране в прошлом году. Также стало известно, что в столице появится сквер в форме самолета, посвященный памяти погибших.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Назван топ-10 самых безопасных авиакомпаний года США разместили в Румынии ударные беспилотники MQ-9 Reaper Ваучер VS деньги: Как вернуть средства обратно, если ваш авиарейс отменили Из-за непогоды "Борисполь" не смог принимать рейсы, самолеты пользовались резервными аэропортами или возвращались
Loading...

программы канала ZIK

Первый день локдауна. Протесты под Капитолием. Ситуация с тарифами | Ток-шоу
Забил до смерти двоих детей. COVID-19 в мире. Штурм Капитолия | #Новости | 08.01.20
Подпольная VIP-вакцинация.
Январский локдаун. Защита медиков | COVID-19: поддерживаем друг друга
Годовщина крушения самолета
Украинцам придется платить за въезд в ЕС: когда и сколько?