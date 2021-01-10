Авиакатастрофа в Индонезии: Найдено "черные ящики" самолета

Поисковая операция в Индонезии Antara Foto/Galih Pradipta via REUTERS

Пока неизвестно, как долго их будут вытаскивать из воды

В Индонезии на месте катастрофы пассажирского самолета Boeing, который разбился в Яванском море найдены два "черных ящика". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Агентства транспортной безопасности Индонезии Сорджанто Тжаджанто.

Отмечается, что в ближайшее время их вытащат и отправят на расшифровку, однако пока неизвестно, насколько сильно они повреждены. Кроме того, не сообщается, как долго продлится поднятие ящиков на поверхность.

"Мы обнаружили местонахождение обоих черных ящиков. Дайверы начнут их искать сейчас и, надеюсь, мы скоро их получим", – сказал чиновник.

Как сообщает AFP, руководитель поисково-спасательного агентства Индонезии Багус Пурухито заявил, что местонахождение "ящиков" было определено по сигналам, исходящим от самописцев.

Ранее сообщалось, что 9 января в Индонезии через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты исчез с радаров пассажирский Boeing. 26-летнее воздушное судно на момент потери связи находилось над Яванским морем.

Впоследствии министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил информацию о падении самолета. По его словам, авиакатастрофа произошла вблизи острова Мале. На борту судна находились более полусотни пассажиров.

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Позже спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что граждан Украины не было на борту пассажирского самолета, который разбился в Индонезии.