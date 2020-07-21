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Авиакатастрофа самолета "МАУ": Во Франции начали расшифровку черных ящиков

"Черные ящики" самолета МАУ Фото с открытых источников

В работах также принимают участие аккредитованные представители других государств, в частности Украины

В Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции начали расшифровывать данные черных ящиков сбитого над Тегераном самолета авиакомпании "МАУ". Об этом сообщила пресс-служба бюро в Twitter

Согласно сообщению, расшифровку начали во вторник, 21 июля, и она продлится в течение этой недели. 

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Как отмечается, к работе также привлечены аккредитованные представители и их технические консультанты.

Напомним, накануне стало известно, что французская сторона успешно загрузила данные черного ящика сбитого над Тегераном украинского самолета авиакомпании "МАУ". 

Ранее министр иностранных дел Канады Жан-Филипп Шампань заявил, что черные ящики с украинского самолета авиакомпании "МАУ", который в январе этого года сбили иранские военные, уже доставлены в Париж. 

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал передачу во французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации бортовых самописцев со сбитого в январе неподалеку от Тегерана самолета авиакомпании "МАУ" и отметил, что работы по расшифровке могут закончить достаточно быстро. 

 

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