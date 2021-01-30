Авиация США уничтожила одного из главарей "Исламского государства"

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Среди прочего убитый террорист отвечал за разработку и передачу указаний боевикам ИГИЛ

В Ираке воздушные силы США уничтожили одного из главарей террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей военной коалиции под руководством США и Ирака.

Отмечается, что 43-летний командующий ИГИЛ Джаббар Салман Али Фархан аль-Иссави, известный как Абу Ясер, был убит в среду, 27 января, вблизи города Киркук на севере Ирака.

По словам представителя военной коалиции, полковника Уэйн Маротта, террорист отвечал за разработку и передачу указаний боевикам ИГИЛ, а также за помощь в расширении присутствия группировки на территории Ирака. В операции по ликвидации боевика приняли участие и иракские службы безопасности.

Напомним, недавно террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Багдаде, который произошел 21 января. Тогда погибли 28 человек.

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Ранее сообщалось, что Украина и еще 10 стран, среди которых Молдова, Армения и Грузия присоединились к продлению санкций ЕС против "Исламского государства" и террористической организации "Аль-Каида". Ограничения продлятся минимум до конца октября 2021 года.