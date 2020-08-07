Авария самолета в Индии: Число жертв возросло до 15
Число раненых увеличилось до 112
По меньшей мере 15 человек погибли в результате крушения самолета Air India Express в Индии. Об этом сообщает NDTV.
Отмечается, что среди погибших есть командир самолета. Второй пилот, возможно, также погиб, – отметили источники издания.
В то же время, обновилась информация о количестве пострадавших: 112 человек получили ранения, их отправили в больницу.
Всего на борту находилось 190 человек. Среди них 174 взрослых пассажира, 10 детей, 2 пилота и 4 члена экипажа.
Напомним, самолет авиакомпании Air India Express, следовавший из Дубая, распался на две части при посадке в Индии. Предварительно известно, что судно съехало со взлетно-посадочной полосы из-за сильного дождя. В штате Керала, где случился инцидент, в течение дня происходят наводнения и оползни.
Ранее сообщалось, что в Испании экстренно посадили самолет из-за украинца, который отказался надеть маску. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не выполнял указания экипажа.