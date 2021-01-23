AstraZeneca предупредила о проблемах с поставками вакцины в ЕС

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Поставки препарата могут сократить на 60%

Шведско-британская компания AstraZeneca, которая занимается изготовлением вакцины против коронавирусной болезни COVID-19, предупредила о проблемах с поставками препарата в Европейский Союз. Об этом сообщает BBC.

По словам представителя компании, "начальные объемы (поставок, – ред.) будут меньше, чем изначально предполагалось". Однако другие подробности пока неизвестны.

Как сообщает Reuters со ссылкой на одного из чиновников ЕС, изначально AstraZeneca должна была доставить около 80 миллионов доз в 27 стран блока до конца марта, однако объемы поставок будут сокращены до 31 миллиона доз (на 60%) в первом квартале этого года.

В то же время это уже второй производитель вакцины против COVID-19, который предупредил о проблемах с поставками. Ранее были сокращены поставки препарата компаний Pfizer и BioNTech.

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Напомним, недавно в американском Бостоне уборщик случайно уничтожил 1900 доз вакцины от компании Moderna, выключив холодильник, где хранился препарат. Сейчас власти проводят расследование инцидента.